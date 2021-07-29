MSB’den ‘Afganistan’ açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

* Kuzey Irak’ta Pençe Harekatlarında şu ana kadar 215 terörist etkisiz hale getirildi. Son iki ayda 10'u büyük, 30'u orta çaplı 40 operasyon yapıldı. Bu yılın başından itibaren 1595 terörist etkisiz hale getirildi.

* Son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapılmıştır, Mehmetçik, sınır ihlallerini engellemek için faaliyetlerini yürütmektedir.

* Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan'da muharip görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında operasyonel görevde bulunmayacaktır. Görüşmeler devam ediyor. Türkiye’nin oradaki varlığı muharip olmayacak.

* Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz’de menfaatlerini korumakta kararlı. Yunanistan provokasyona devam etmektedir, silahlanma gayretleri yakından izlenmektedir.