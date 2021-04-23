On Numara sonuçları açıklandı! 23 Nisan tarihli şanslı numaralar…

On Numara şans oyununda bu haftaki çekiliş sonuçları belli oldu. Yenilenen sisteme göre, 80 numara arasından çekilen 22 adet numaradan 10 rakamın doğru bilinmesi halinde büyük ödül kazanılabiliyor.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara'nın 23 Nisan 2021 tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde; 2 6 11 12 14 15 16 18 22 26 30 31 41 48 52 57 65 67 68 75 76 79

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyunuda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.