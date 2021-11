On Numara sonuçları belli oldu, büyük ikramiyeyi iki kişi paylaştı

On Numara sonuçları gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. Zengin olma umudu ile kuponlarını dolduran vatandaşlar merakla On Numara sonuçları için bekliyordu. Şanslı numaraların belli olmasının ardından büyük ikramiye iki talihli arasında paylaşıldı. İşte 15 Kasım On Numara çekiliş sonuçları...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Her Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara şans oyununda günün sonuçları belli oldu. Milli Piyango'nun şans merkezinde gerçekleştirilen On Numara'da çekiliş sonuçları şu şekilde;

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara'nın 15 Kasım tarihli 92. çekiliş sonuçları şu şekilde;

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyunuda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.