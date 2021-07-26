Orman Genel Müdürlüğü: Artış canımızı çok sıkıyor

Orman Genel Müdürlüğü, 25 Temmuz tarihinde Türkiye genelinde 17 orman yangınıyla mücadele edildiğini açıkladı. Bu yangınları tümünün kontrol altına alındığı, 3'ünün söndürüldüğü açıklandı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, “Son günlerde yangın sayısındaki artış canımızı çok sıkıyor” denilerek vatandaşlara şu uyarılarda bulunuldu:

“Ormanda ateş yakma, çöp bırakma ve izmaritini atma, yangını önle. Ateş ve duman gördüğünüzde 112 ya da 177’yi arayın.”

“YANGINLARIN YÜZDE 89’I İNSAN KAYNAKLI”

‘Yangını Önle’ etiketinde sosyal medya kampanyası da başlatan Orman Genel Müdürlüğü, “Her yıl orman yangınlarıyla canımız yanıyor, nefesimiz kesiliyor. Orman yangınları yüzde 89 insan kaynaklı sebeplerle çıkıyor. Yani yangınları önlemek hepimizin elinde” açıklamasında bulundu.

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