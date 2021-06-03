‘Pandemi öncesi de durgundu, pandemiden sonra sinek uçmuyor’

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Karabük'teki esnaf ziyaretlerini Yenice ilçesinde sürdürdü.

“BUNLARI NASIL AŞACAĞIZ?”

Esnaf, Akşener'in, “İşler nasıl?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

* Geçen sene Mart'tan bu yana işlerimiz bayağı düştü. Evlerde kaldığımız için ekonomik gelirler de çöktü tabi… 17 gün mesela kaldık evde ama bankalar çalıştı, esnafın çek ödemeleri var, senet ödemeleri var.

* İleriye ötelendi ama bir ay sonra yine tıkandı. Bir ay öncesininki ile bir ay sonra gelen çek-senetler iki ay üst üste sıkıştı. Bunları nasıl aşacağız?

“150 BİN TL KREDİ BORCUM VAR”

“Bunların aynı şekilde ertelenmesi lazım” diyen Akşener, “Kredi borçlarınızın ertelenmesi lazım. Var mı kredi borcunuz?” sorusunu yöneltti.

Esnaf, “Olmaz mı efendim… Şu anda 150 bin TL kredi borcum var. Allah’tan emeklilik maaşım var, o maaşı oraya finanse ettim” şeklinde karşılık verdi.

“DOLAR ARTTI, ÜÇ TANE İŞİM İPTAL OLDU”

Akşener'in taleplerini sorduğu bir başka esnaf, “Bizim için en önemli olan döviz kısmı. Hep dolarla çalışıyoruz. Bugün dolar neredeyse 9 oldu, üç tane işim iptal oldu. Malzeme alımında sıkıntı çıkıyor, dolara bağlıyız” dedi.

“BUGÜN ENTERESAN BİR ŞEY OLDU”

Ziyaretlerinin ardından vatandaşların isteği üzerine eline mikrofonu alarak kalabalığa seslenen Akşener şöyle konuştu:

* Normal şartlarda esnaf gezeriz, onu dinleriz sonra grup konuşmamda o aldığımız bilgileri paylaşırız. O bilgilerin karşılığında neler yapılması gerektiğini söyleriz ve iktidarın dikkatini çekmeye çalışırız.

* Ama bugün enteresan bir biçimde Yenice ilçemizde sizlerin burayı şereflendirdiği ve ‘Meral hanım, Meral abla çık bize bir iki kelam et' dediği bir durumla karşı karşıyayız.

* Biraz evvel genç bir kardeşim yazmış, (elindeki nota bakarak) diyor ki, ‘Yenice ilçemizin hem Karabük hem de Zonguldak yolu tek şerit. Yılda yaklaşık 100 ölümlü ve yaralamalı kaza oluyor. Bu batı Karadeniz üvey evlat mı? İlla doğu Karadenizli mi olmak lazım? Duble duble yol istiyoruz.' Takipçisi olacağız.

“ESNAFIN HİBEYE İHTİYACI VAR”

* Esnafımız diyor ki, ‘pandemi öncesi de durgundu, pandemiden sonra sinek uçmuyor.’

* Esnafın hibeye ihtiyacı var, işletme için paraya ihtiyacı var, krediden ziyade Bağ-Kur borçlarının ertelenmesine ihtiyacı var, faizsiz hibe desteğine ihtiyacı var, işletme giderleriyle ilgili kaynağa ihtiyacı var.