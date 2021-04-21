Personel yetersiz kalınca aşı kuyruğunda kalabalıklar oluştu

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 aşısı olmak için iftardan sonraki saatlere randevu verilen vatandaşlar, personelin yetersiz olması sebebiyle aşı polikliniği önünde kalabalıklar oluşturdu, sosyal mesafe ihlalleri yaşandı.

Aşı olmak için sıra bekleyenlerden biri olan ve o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Merve Çiçek, SÖZCÜ'ye şu açıklamada bulundu:

* O kalabalığa rağmen sadece iki personel vardı ve bu yetersizdi. Ya o kadar kişiye randevu verilmemeliydi ya da sadece iki tane personel bırakılmamalıydı. Neticede kaç kişiye randevu verildiği biliniyor.

* Orada bu durum personellerle konuşuldu ama şu anda bilgi veremediklerini, personelin bu kadar olduğunu söylediler. Personel yetersizliğinden dolayı verilen randevu saatleri oldukça ileri sarktı.

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