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Polis ceza yazarken ‘Cezayı kim ödesin?’ oyunu oynadılar

İstanbul'da corona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye polis baskın düzenledi. Baskında ceza için kendilerine sıra gelmesini bekleyen 4 kişi, cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyun oynamaya devam etti. Oynayanlardan biri bu anı, sosyal medyada paylaştı.

Güncellenme: 11:03, 05/01/2021
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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçen cumartesi günü polis, Kağıthane’de kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı.

Kahvehaneye baskın düzenleyen polis, daha sonra içerde bulunanlara ceza kesmeye başladı.

O sırada işlem için kendilerine sıra gelmelerini bekleyen bir grup, cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyun oynamaya devam etti. Oynayanlardan biri sosyal medya paylaşımında, “Cezayı ödetmek için oynamaya devam” yazdı.

Paylaşımın bir süre sonra silindiği görüldü. Baskın anları kahvehanedeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı, içeride bulunan diğer kişilerin rahat tavırları dikkat çekti. (DHA)

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cep telefonu Corona Cumartesi İçişleri Bakanlığı istanbul Polis sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:10:41,