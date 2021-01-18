Prof. Dr. Durmuş Kaya corona virüsüne yenildi 

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Durmuş Kaya, corona virüsü nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Durmuş Kaya sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınırken bugün hayatını kaybetti.
REKTÖR DUYURDU
Durmuş Kaya’nın vefatını Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü duyurdu. Hülagü sosyal medya hesabından, “Teknoloji Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Durmuş Kaya hocamız, COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dilerim. Üniversitemizin başı sağ olsun” paylaşımı yaptı.