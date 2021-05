Haftanın en anlamlı Cuma mesajları: 7 Mayıs resimli ve yeni Cuma mesajları

Cuma günlerinde ise klasik haline gelen cuma mesajları paylaşımları da devam ediyor. Özellikle de sosyal medya uygulamaları üzerinden cuma mesajı gönderimi sıkça yapılıyor. Bizler de bu değerli gün için yakınlarınıza iletebileceğiniz en güzel ve anlamlı cuma mesajlarını hazırladık…

7 MAYIS CUMA MESAJLARI

– “Bugün aklımızı ve kalbimizi arındırma günü. Hayvanlara eziyet etmediğimiz, kul hakkı yemediğimiz ve doğayı koruduğumuz bir gün olsun. Hayırlı cumalar.”

– Ey İman edenler! Rüku edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. (Hac, 77) Cuma gününüz bin mübarek olsun. Dua beklerim, Selamlar.

– Allah tarafından geri çevrilmesi, Mümkün olmayan gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınılacak bir yer ne de günahlarınızı inkara imkan vardır. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız Allah’ındır. (Şura, 47-49) Cuma Gününüz Mübarek olsun! Dua eder Dua beklerim. Selamlar.

– Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

– İsyanınız nefsinize, İtaatiniz Rabbinize olsun. Rabbim bizi nefsine isyan eden ve Rabbine itaat eden kullarından eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar, Allah’ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.

– Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah’ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

– Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

– “Her dua bir damla olsaydı bugün denizler dolardı. Cumanız hayırlı olsun”

* “Allah'ım sen kalbimizden geçenleri hakkımızda hayırlı eyle… Hayırlı cumalar”

* “Her derde deva Rabbim, senin için imkansız yoktur. Bu mübarek cuma gününde bizi mucizelerinden mahrum etme”

* “İnsanoğlu, kainatı ve Rabbin yarattıklarını korumayı kendine bir görev bilmeli. Hayırlı cumalar”

* “Dilinizden doğru, gönlünüzden merhamet, aklınızdan adalet eksik olmasın. Hayırlı cumalar”

– Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

– Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

– Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

– Allah”ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaatı üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

MÜSLÜMANLAR CUMA GÜNÜ NELER YAPAR?

Müslüman inancına sahip kişilerin cuma günü yapmaları gerekenler şöyle sıralanmıştır;

1. Cumayı perşembeden karşılamalı. Perşembe ikindiden sonra istigfar etmeli. Kur'an-ı kerim ve Yasin suresini okumalı. Bir hadis-i şerifte, (Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir) buyurulmaktadır. (İsfehani)

2. Cuma gecesi ehli ile gusletmeli. Peygamber efendimiz, (Cuma günü gusledenin günahları affolur) buyurmaktadır. (Taberani)

3– Cuma namazına erken gitmeli, ilk safta yer almalı. Namaz kılanın önünden geçmemeli. Hatip minbere çıkınca, konuşmamalı.

4- Az da olsa sadaka vermeli. Çoluk çocuğunun nafakasını bol vermeli.

5– Cuma günü duanın kabul olduğu vakti bulmak için hep ibadet etmeli.

6- Cuma günü çok salevat-ı şerife getirmeli. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki: (Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]

7- Ana babanın ve evliyanın kabirlerini ziyaret etmeli. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Ana-babasının kabrini, Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur.) [Tirmizi]

8- Cuma günü sevinmek, herhangi bir müslümanın Cumasını tebrik etmek iyi olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Cuma günü, kuşlar ve vahşi hayvanlar birbirine “Selamün aleyküm, bugün Cuma günüdür” derler.) [Deylemi]

CUMA GÜNLERİ DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLERİMİZ

SULTAN AHMET CAMİİ

İZMİR HİSAR CAMİİ

ANKARA KOCATEPE CAMİİ