Sağanakların ardından daha da sıcak olacak

Bunaltıcı sıcakların kısa süreliğine hafiflemesine neden olan yağışlı hava yurdun kuzey şehirlerinde kendini gösterdi, Karadeniz’in doğusunda sellere neden olan sağanak yağış hafta başından itibaren etkisini azaltacak ve sıcaklık değerlerinde yükseliş meydana gelecek.

DOĞU KARADENİZ’DE SEL TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, (Çorum, Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Toroslar mevkii ile Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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