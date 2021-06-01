Bakan Koca il il vaka sayılarını ve vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı.

Koca, paylaşımında “Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor” mesajına yer verdi.

Haftalık corona vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 89.97, Ankara’da 115.71, İzmir’de 47.74 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de açıkladı. Bakan Koca’nın paylaşımına göre, vaka sayısı en çok Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun, Kocaeli, Rize, Burdur, İstanbul, Edirne ve Zonguldak’ta azaldı.

İŞTE İL İL VAKA SAYILARI

Adana: 12,84

Adıyaman: 25,77

Afyon: 73,69

Ağrı: 106,83

Aksaray: 43,97

Amasya: 59,02

Ankara: 115,71

Antalya: 32,53

Ardahan: 79,03

Artvin: 45,43

Aydın: 21,09

Balıkesir: 72,89

Bartın: 64,83

Batman: 61,91

Bayburt: 78,13

Bilecik: 146,76

Bingöl: 59,62

Bitlis: 97,15

Bolu: 112,13

Burdur: 62,90

Bursa: 64,86

Çanakkale: 60,38

Çankırı: 79,51

Çorum: 73,38

Denizli: 70,32

Diyarbakır: 64,59

Düzce: 90,48

Edirne: 29,43

Elazığ: 45,75

Erzincan: 83,18

Erzurum: 106,82

Eskişehir: 110,48

Gaziantep: 51,31

Giresun: 64,41

Gümüşhane: 162,31

Hakkari: 74,51

Hatay: 12,47

Iğdır: 40,24

Isparta: 84,71

İstanbul: 89,97

İzmir: 47,74

Kahramanmaraş: 30,99

Karabük: 59,11

Karaman: 75,71

Kars: 118,63

Kastamonu: 57,12

Kayseri: 101,87

Kırıkkale: 67,81

Kırklareli: 78,51

Kırşehir: 67,89

Kilis: 39,22

Kocaeli: 93,43

Konya: 78,35

Kütahya: 112,71

Malatya: 73,43

Manisa: 55,08

Mardin: 46,92

Mersin: 21,73

Muğla: 41,47

Muş: 48,65

Nevşehir: 56,40

Niğde: 74,57

Ordu: 88,78

Osmaniye: 13,31

Rize: 83,63

Sakarya: 69,15

Samsun: 55,60

Siirt: 56,79

Sinop: 39,27

Sivas: 79,57

Şanlıurfa: 45,38

Şırnak: 24,55

Tekirdağ: 58,92

Tokat: 101,19

Trabzon: 72,92

Tunceli: 35,95

Uşak: 65,24

Van: 50,81

Yalova: 42,38

Yozgat: 77,55

Zonguldak: 96,92