Şanlıurfa’da feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, sabaha karşı Gaziantep – Şanlıurfa otoyolunun 75'inci kilometresindeki Birecik ilçesine bağlı Günışığı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı.Mehmet Cevat K.'nin kullandığı Özel Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, Yunus A.'nın kullandığı buğday yüklü tıra arkadan çarptı.



Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Birecik ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri, inceleme yaptı. Cesetler olay yerine giden savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. (İHA)

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