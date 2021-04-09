Sedat Peker’in avukatından ‘operasyon’ açıklaması

İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenlendi. 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında ise 74 adrese yapılan baskınlarda 43 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Peker’in Beykoz’daki villasında polis ekipleri arama başlattı. Polis ekiplerinin villadaki aramaları devam ederken, Sedat Peker’in avukatı Kemal Levent villa önünde açıklama yaptı:

1.5 YILDIR YURT DIŞINDA

– Şu anda alınan arama kararlarına istinaden memur arkadaşlar evde aramalar yapıyorlar. Evin büyük olmasından kaynaklı detaylı aramalar yapılmasına istinaden bu kadar uzadı. Son aşamaya gelindi. Evde de herhangi bir suç aleti suç herhangi bir olgu, bulgu, delil veya bir unsur bulunamadı. Şu anda tutanaklar tanzim ediliyor. Birazdan sonlandırılacak. Suçlamaların mahiyeti için görevli arkadaşlardan aldığımız kadarıyla yaralama, gasp yağma ve benzeri suçlamalar. Ama bunlarla ilgili herhangi bir şey yok. Zaten Sedat bey de bir buçuk yıldan beri yurt dışında.

SAĞLIKLI BİR BİLGİM YOK

– Görüşmemiz mümkün olmadı. Tabii ki kısıtlı bir süreç içerisinde bu olaylar gelişti. Onun akabinde biz de aramalara eşlik etmek amacıyla adrese geldik. Mevcut durumlarla ilgili değerlendirmeler yapılacaktır. Şu an onunla ilgili sağlıklı bir bilgim olmadığından dolayı bilgi vermemem doğru olur. Normal bir ailevi durum var ama arama kararına istinaden arama yapılıyor. Yurt dışına çıkmadan önce açılan bir dosya vardı. Sanırım eski dosya 2018 yılında açılan bir soruşturma dosyasına istinaden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda mevcut olan dosyaya istinaden arama kararı çıkartıldı.

İEM: ÇOK SAYIDA SUÇ EYLEMİ TESPİT EDİLDİ

Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Sedat Peker liderliğindeki suç örgütünün deşifresi ve eylemlerinin tespiti amacıyla başlatılan kapsamlı çalışmalar neticesinde örgütün karışmış olduğu çok sayıda suç eylemi ve bu eylemleri gerçekleştiren örgüt üyesi tespit edilmiştir. (DHA)

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