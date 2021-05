Şehit ailelerinden şehitliklere hüzün dolu ziyaret

Corona tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde şehit aileleri bayramda mezarlık ziyareti yapabilmeleri için muafiyet kapsamına alındı. Acılı aileler, şehit mezarlarının başlarında Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti. Kimi şehit yakını mezar taşlarını yıkadı, kimi ise çiçek dikti. Şehit yakınları, bir bayramı daha buruk geçirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

‘ACIMIZ DAHA DÜN GİBİ’

1986 yılında Şemdinli’de şehit olan kardeşini Edirnekapı Şehitliği’nde ziyarete gelen Ali Rıza Aksoy, Bizim için sözün bittiği an. Kardeşim bizim canımız ciğerimizdir. Her ay buraya ziyarete geliyoruz. Annem rahmetli olmadan önce her cuma günü geliyordu. Bayramda mezara gelen giden çok olur diye önceden gelip temizlik yapmak istedim dedi.

1993 yılında Şırnak’ta kardeşi şehit olan Emel Güngör de Kardeşim şehit olalı 28 yıl oldu ama bizim için fark etmiyor. Acımız daha dün gibi, bu acımızın tarifi yok. Annemi bugün getiremedim. Çok üzüldü diye konuştu. Şehit yakını Hanife Gedik ise Acımız çok büyük. Devletimiz sağolsun bugün için bize fırsat verdi. Ziyaretimizi gerçekleştirdik ifadelerini kullandı.

‘VATAN DEDİ BAŞKA BİR ŞEY DEMEDİ’

İzmir Kadifekale Şehitliği’nde oğlu Şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş Halit Zilani Çelik'i ziyarete gelen Mesude Çelik, “Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. 2016'da oğlum Diyarbakır'da şehit oldu. İki tane çocuğu vardı. Diyarbakır Sur'da olaylar karışınca çocukları İzmir'e getirdik, kendisi orada kaldı. ‘Vatan' dedi başka bir şey demedi. Babası çocuk gibi karşısında ağladı, ‘bırak' dedi. Bırakmadı. Babası ‘gel' dedi, getiremedik. Şimdi hiç gelmiyor.

Tam kapanma döneminde şehitlik ziyaretleri açık ama 100 trilyon da ceza yazsalardı gelirdim. Yarın da geleceğim. Canımı da versem geleceğim. 4 aydır hastanede yatıyorum. Bugün oğlumla bayramlaşmaya geldim. Yarın da hasta yatağından kalkıp geleceğim. Çok güzel mertebede ama Allah hiçbir anaya bu acıyı göstermesin. Kardeşinin saçları bir gecede bembeyaz oldu. Babası hastalandı. Üniversite okudu, askeriyeye gönderdik. Pişman değilim. 10 çocuğum olsa yine gönderirim” diye konuştu.

“RÜYAMDA GÖRDÜM, SABAHINDA ŞEHİT HABERİNİ ALDIM”

Mersin’de de şehitliklerde hüzün dolu anlar yaşandı. 3 yıl önce Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında operasyonda soğuk havadan etkilenen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel’in annesi Sebahat Türkel ise bir bayramı daha çocuğundan ayrı yaşayacaklarını kaydederek, “Oğlum gerçekten vatanını çok seviyordu. Babası olaylardan dolayı oğlum gitme, asker olma derdi. Oda ‘baba ben gitmesem, o gitmezse kim gidecek. Vatanımızı kim savunacak' derdi.

Birgün önce oğlumla konuştum. Sadece ‘anne nasılsın, iyi misin' diye sordu. Sesi o kadar kibardı, o kadar narindi ki oğlum babanı da ara dedim. Sabah oğlumun şehit olduğu haberi geldi. Ben o gece rüyamda başımda bombanın patladığını gördüm. Bütün mahallemizi pire basıyor. Sanki gökyüzünden melekler inmişti. Çünkü ‘anne ben şehit olacağım, albayrağa sarılı geleceğim' diyordu. (İHA-DHA)

İlginizi Çekebilir Manisalılar şehit teğmenini dualarla uğurladı