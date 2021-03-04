Son dakika… ABD’de yayınlanan ‘Stop Erdoğan’ reklamına soruşturma

Başsavcılık’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Amerika'nın New York eyaletindeki bir kısım caddelerde bulunan reklam panolarında: ‘STOP TRIPLED IN FEMICIDE ERDOGAN'S TURKEY', ‘5,000 WOMEN +780 BABIES ARE POLITICAL PRISONERS IN TURKEY' şeklinde ilanların verildiği, bu ilanların giderlerinin Türkiye'deki sessizler tarafından karşılandığı ve organize edildiğine dair videoların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır.