Son dakika… Ankara’da korkutan deprem! Vasip Şahin ve Mansur Yavaş’tan art arda açıklamalar

AFAD verilerine göre, Ankara’nın Kalecik ilçesinde saat 22.53’te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.81 km olarak kaydedildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4,7

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini de 6.7 km olarak duyurdu.

BAKAN KURUM’DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Ankara’da Kalecik merkezli meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık” dedi.

VASİP ŞAHİN: CAN VE MAL KAYBI YOK

Yaşanan depremin ardından Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Saat 22:53'te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ: EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE

Korkutan depremin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan açıklama geldi. Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

“Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Deprem sonrası olumsuz bir ihbarın olmadığını duyuran AFAD, “Geçmiş olsun Ankara. Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Yaşanan depremin ardından Kalecik Belediyesi, “İlçemizde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Kalecik’in herhangi bir bölgesinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli inceleme ve çalışmalara başlamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” açıklamasında bulundu.

KIRIKKALE'DE DE HİSSEDİLDİ

Geniş bir alanda hissedilen ve 22.53'te yaşanan deprem Kırıkkale'yi de salladı. Deprem vatandaşları tedirgin ederken, corona virüsü ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde bulunan birçok insanı da sokağa döktü. Kentte herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Deprem anında evinde olduğunu kaydeden vatandaşlar, korkuyla dışarı çıktıklarını kaydetti. Sallantıyı hissettiklerini belirten vatandaşlar, kendilerini hemen sokağa attıklarını ifade etti.

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