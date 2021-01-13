Son dakika… Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Koca, kameralar karşısına geçerek corona virüsüne ilişkin son bilgileri paylaşacak.. İlginizi ÇekebilirCorona salgını aile içi şiddetti arttırdı. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6210094}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-bilim-kurulu-toplandi-bakan-koca-aciklama-yapacak-6210094');aip2('newsArticle', {"identifier":6210094,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-bilim-kurulu-toplandi-bakan-koca-aciklama-yapacak-6210094/","headline":"Son dakika&#8230; Bilim Kurulu toplandu0131! Bakan Koca au00e7u0131klama yapacak","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["aile","Bilim","Bolu","Corona","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakan\\u0131","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/13/iecrop/fahrettin-koca-depophotos_16_9_1587235903_16_9_1610551618.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","datePublished":"2021-01-13 18:27:13","dateModified":"2021-01-13 18:27:36","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":666}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-bilim-kurulu-toplandi-bakan-koca-aciklama-yapacak-6210094/');