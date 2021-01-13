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Son dakika… Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantıda corona virüsü salgınıyla ilgili son gelişmeler ile corona aşısının uygulanmasının görüşüldüğü belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:27, 13/01/2021
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Son dakika… Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Koca, kameralar karşısına geçerek corona virüsüne ilişkin son bilgileri paylaşacak.

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