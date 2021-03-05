Son dakika… Hrant Dink davasında karar çıkmadı

Fahrettin ÖZTÜRK / SÖZCÜ

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce gazetenin önünde vurularak öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 13'ü firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

26 MART’A ERTELENDİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bir kısım sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme bir önceki celse karar vereceğini belirttiğini, ancak üye hakim Ferhat Şahin'in kalp ameliyatı geçirmesi ve sağlık raporu durumu nedeniyle bu celse kararın açıklanmayacağını açıkladı. Duruşma bu nedenle sanıkların son sözlerinin alınması ve kararın açıklanması için 26 Mart 2021 gününe erteledi.