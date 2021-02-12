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Son dakika… İkisi yönetici 33 terörist öldürüldü

Irak kuzeyinde Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda ikisi yönetici 33 terörist etkisiz hale getirildi. 

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:04, 12/02/2021
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Son dakika… İkisi yönetici 33 terörist öldürüldü

Önceki gün Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan‘ın şehit olmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, karargâh yerleri ile mağaralardan oluşan 50’den fazla hedefin hava harekatıyla imha edildiğini duyurdu: İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekât kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:11:02,