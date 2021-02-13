Son dakika… Kadir Topbaş hayatını kaybetti

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş geçtiğimiz kasım ayında coronaya yakalanmıştı. 75 yaşındaki Kadir Topbaş’ın Amerikan Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

16 Kasım'dan itibaren corona virüsü tedavisi gören eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, 4 Aralık'ta yoğun bakıma alınmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine Topbaş entübe edilmişti.

Topbaş, 2004 yılından itibaren 3 dönem üstlendiği görevinden, 2017 yılında tartışmalı bir şekilde istifa ederek ayrılmıştı.

Kadir Topbaş’ın ölüm haberini duyuran Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, “Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” açıklamasını yaptı.

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