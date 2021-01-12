Son dakika… MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon: Altı şirket temsilcisi gözaltında

MİT tarafından savunma sanayiine yönelik yürütülen koruyucu/önleyici istihbarat operasyonları kapsamında, rüşvet karşılığında ihaleye fesat karıştırdıkları tespit edilen şahıslar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İHALE VE PROJELERDE AVANTAJ SAĞLAMIŞLAR

MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli olarak bir yıldır sürdürdükleri çalışmayla, Savunma Sanayi Başkanlığı görevlilerinin yürütülen ihale, proje, tedarik ve maliyet/fiyatlama bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren ve yabancı firma temsilciliği yapan şirket yetkililerine aktardıkları, bunun karşılığında maddi teminat temin ettikleri tespit edildi. Şirket yetkililerinin ise söz konusu bilgileri temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları belirlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan alı şirket temsilcisinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok miktarda dolar ve euro ele geçirildi, dijital materyallerine el konuldu. Savunma Sanayii Başkanlığı personeline yönelik herhangi bir gözaltı kararı olup olmadığı öğrenilemedi. (İHA-DHA)