Son dakika… Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 16 Mart tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 71 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 623’e yükseldi.

Bugün toplam 158 bin 386 test yapıldı. Semptom gösteren 874 kişiyle birlikte toplam 16 bin 749 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 911 bin 642 oldu.

Bugün iyileşen 17 bin 893 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 734 bin 862’ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 474 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.8 olarak duyuruldu.

DÜN 63 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 858 yeni hastayla birlikte toplam 15 bin 503 vakanın tespit edildiğini ve 15 bin 893 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.