Son dakika… Süleyman Soylu ve Lütfi Elvan’ın imzasıyla yayımlandı! 377 kişinin mal varlığı donduruldu

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 377 kişinin Türkiye’de bulunan mal varlığının dondurulması kararı alındı. Kararda mal varlığı dondurulması kararı alınan kişilerden 205’i FETÖ/PDY, 86’sı terör örgütü IŞİD, 77’si terör örgütü PKK/KCK, 9’unun da terör örgütü DHKP-C mensubu olduğu belirtildi. Öte yandan mal varlığı dondurulan isimler arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen de yer alıyor.

“60 GÜN İÇİNDE DANIŞTAY’A DAVA AÇABİLİRLER”

Yayımlanan kararda şu ifadeler yer alıyor:

* 6415 sayılı kanunun 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca aynı kanunun 3’üncü ve 4’üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığında istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye’de bulunan mal varlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır.

* Bu karara karşı, 2575 sayılı Danıştay kanunun 24’üncü maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununu 7’nci maddesi çerçevesinde, Resmi Gazete’de yayımını izleyen 60 gün içinde Danıştay’a dava açabilir.

* Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

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