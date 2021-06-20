Soylu: Ülkemize çöreklenmeye çalışan 14 tane mafya liderini…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Polis Akademisi 26’ncı Dönem Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Bakan Soylu, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

– Ülkemize çöreklenmeye çalışan 14 tane uluslararası mafya liderini Türk polisinin paketleyip sahiplerine iade etmesinden, kimlerin rahatsız olduğunu elbette ki biliyoruz. Yurtdışına kaçan o hain FETÖ’cülerin hâlâ bu ülkede bir 15 Temmuz hayali kurduklarını biliyoruz. Türkiye’yi eski Türkiye’ye çevirmek için, karıştırmak için, insanları sokağa dökebilmek için, bu milletin kardeşliğini bir fitne ateşiyle yakabilmek için nasıl tezgahlar kurduklarını, hangi yalanları servis ettiklerini biliyoruz.

– Kimsenin sokaklara dökülmemesinden kimlerin rahatsız olduğunu, özelikle Türkiye’de ve Türkiye’nin dışında bu fitne ateşini körüklemek isteyenlerin neler yapmak istediklerini de biliyoruz. Hangi fitneleri, hangi grupları harekete geçirmek istediklerini, milletimizin sağduyusunu nasıl tahrip etmek istediklerini de biliyoruz. Bize yurt dışından ithal düzensiz göç, terör, uyuşturucu gibi konularda dünya ortalamasının üstünde bir sorumluluğumuz var ve Allaha şükür, dünya ortalamasının üstünde bir başarıyla bu üç meselede de milletimizin yüz akı olduk.

KANDİL’DEN İMDAT ÇAĞRISI YAPIYORLAR

– Kimlerin neyin duasını yaptığını da çok iyi biliyoruz. Kim ne derse, ne düşünürse, hangi iftirayı ortaya koyarsa koysun. Biz bugün Türkiye’de PKK terör örgütünün militan sayısını 255’in altına getirdiğimizi biliyoruz. Mağaralardan çıkamadıklarını, telsizlerde ağladıklarını, Kandil’den ‘imdat’ çağrısı yaptıklarını biliyoruz. Bugün bizim uyuşturucu mücadelemize fitne atmak isteyenlerin, geçen yıl 165 milyar liralık uyuşturucu yakalamamızdan ne kadar rahatsız olduklarını biliyoruz. Türkiye’yi bir operasyon merkezi haline getirmek istediklerini elbette ki biliyoruz. Bunlardan ne kadar rahatsız olduklarını çok iyi biliyoruz.

– Hiç gıkımız çıkmadı ve işimizi sektirmedik. Hem FETÖ ile mücadele ettik, tasfiye etmeye çalıştık. Hem organize suç örgütlerini çökerttik hem de cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu yakalanmalarını gerçekleştirdik. Milletimizin huzuru ve güveni olsun diye hep beraber salgını geçirdik. Devletin bütün gücünü seferber ettik. Bu ve bunun gibi daha pek çok başarının arkasında, hem Türkiye’nin hem de bu teşkilatın, bilhassa 15 Temmuz’dan sonra ortaya koyduğu yenilenme vardır.

40 YILDIR YÜRÜTTÜKLERİ PROJEYİ ÇÖREKTTİK

– Dertleri bu, belediyeleri nasıl istismar edemiyoruz, nasıl Türkiye’nin içerisinde terör örgütüne eleman devşiremiyoruz. O çocuklar niye öğretmen, mühendis, doktor, pilot, hemşire, eczacı, polis, asker olmak istiyorlar diye çıldırıyorlar. Tam 40 yıldır yürüttükleri projeyi çökerttik ve onların başarılı olmamalarını sağladık. Sınır ötesinde ne kadar terör yuvası varsa TSK ile birlikte üzerlerine çöküyoruz.

– Nasıl içeri de bütün barınaklarını, inlerini tarumar ediyorsak aynı şekilde ediyoruz. Biz sadece PKK terör örgütünü çökertmiyoruz, kimse yanlış almasın. Tam kurtuluş mücadelemizden itibaren bizden intikam almak isteyenlere “Bizle oynamayın kafanıza çökeriz, bu milletle oyun oynamayın” diye bir büyük iddiayı ortaya koyuyoruz. Yenilmeyeceğiz, başaracağız, kazanacağız inşallah.

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