Şüpheli yangınlarla zehirleniyoruz

Türkiye, batı ülkelerinden ithal edilen tehlikeli plastiklerin bulunduğu tesislerde birbiri ardına çıkan ‘şüpheli yangınlarla' zehirleniyor. Mayıs'ın ilk 13 gününde 7 atık tesisinde, 2021 yılının ilk 5 ayında tam 48 tesiste “yangın” çıktı. Mikroplastik Araştırma Grubu yöneticisi ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, “Maliyetli yöntemler yerine tesisleri yaktıklarına dair ciddi şüpheler var, araştırılmalı. Çıkan bu yangınlar bölgedeki insanları zehirliyor. Tarım arazilerinin su kaynaklarının üzerine çöken bu zehir tüm toplumun sağlığını çok ciddi şekilde tehdit ediyor” dedi.

HİÇBİR ÖNLEM YOK

Türkiye'de plastik atıklar için kurulmuş çok sayıda tesis bulunuyor. Bu tesislerde Türkiye'nin yanı sıra ithal edilen plastik atıklar da işlemden geçiriliyor. Gündoğdu, bu tesislere dair hiçbir standart olmadığını vurgulayarak, “Yangınlar hep gece çıkıyor, kimse yokken çıkıyor. Hiçbir önlem yok, zaten bu tesisler öyle bir yapıda ki önlem alırsa para kazanamaz” dedi. ABD'de benzer tesislerde yangın ekipmanları ve izleme sistemleri olduğunu belirten Gündoğdu Türkiye'de ise hiçbir özel yangın önlemi alınmadığını söyledi.

TOKSİK GAZ SAÇIYOR

Peki bu yangın, çıktığı bölgede yaşayan vatandaşların havasını ne hale getiriyor? Gündoğdu yanıtladı: “1 ton plastik 1 ton karbondioksit salıyor, bir o kadar da ağır metalleri, kalıcı organik kirleticileri havaya salıyor. Etrafta tarım arazisi, su kaynağı varsa onların üzerine çöküyor. Havayı soluyan, o tarım arazilerinde yetişen ürünleri tüketenleri zehirliyor. Çünkü havaya karışan, zehirli gaz.” Gündoğdu tesislerin sigortadan para almak ya da bertaraf tesislerine göndermek yerine atıkları bedelsiz yok etmek için yakılıyor olabileceğini, mutlaka soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Doğa düşmanı bir kâr hırsı var çöp ithalatımız yüzde 42 arttı

Yangınlarda hızla artan çöp ithalatı da etkili. Yılın ilk çeyreğinde sadece İngiltere'den ithal edilen çöp miktarı yüzde 42 arttı. Şubatta İngiltere'den ithal edilen plastik çöp 30 bin tonu buldu. Ocak'ta bu miktar 18 bin 268 tondu. Türkiye plastik çöp ithalatında ocak ayında bir sıkılaştırmaya gitmişti. Gündoğdu, “Temel problem, yanlış beyan. Üzerine temiz plastik yazılıyor, kontrol yoksa tehlikeli, riskli plastikler ülkemize giriyor. Doğa düşmanı bir kâr hırsı var, bu nedenle Avrupa gönderiyor çöpünü. Geri dönüştürmenin çok ciddi bir çevresel maliyeti var” dedi.