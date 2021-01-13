Talebimiz atanmış değil seçilmiş rektör

AKP'li Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına tepkiler sürüyor. Boğaziçili öğrenciler atamayı neden protesto ettiklerini açıkladı. Gençler Melih Bulu'nun siyasi geçmişinden çok ‘atama' yoluyla rektör olarak göreve gelmesine tepki gösterdiklerinin altını çizdi. Ve “Biz terörist değil öğrenciyiz. Melih Bulu'nun istifa etmesini istiyoruz” dedi. İşte öğrencilerin çağrıları:

Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri öğrencisi Deniz Yıldırım: 2016'ya kadar tüm rektörler seçimle oluyordu. Şu anda maalesef yasalar atanmayı gösteriyor. Ben olsaydım istifa ederdim. Üniversitelerde demokratik rektör seçimleri talep ederdim. Bizim tek talebimiz bu. Sadece Boğaziçi değil tüm üniversitelerde demokratik rektör seçimi çok önemli.

DEVLET KARŞI ÇIKMALI

Kimya bölümü öğrencisi Olcay Atik: Burada öne çıkarılması gereken tek konu Melih Bulu'nun siyasi geçmişi değil. Üniversiteler bilim yapması gereken kurumlar. Bu hususta bağımsız olmaları çok büyük önem arz ediyor. Üçüncü şahısların bilimin nasıl yapıldığına etki etmemesinin sağlanması gerekiyor. Nasıl kararlar alacağını bilmediğimiz bir insan gelip başımızda kararlar alacak. Devletin, buna zaten tepeden bir kişinin atanmasına kendilerinin karşı olması gerekiyor.

YUKARIDAN ATANMIŞ OLMASI

Sosyoloji bölümü öğrencisi Ali Cebe: Melih Bulu'nun antidemokratik atamayla gelmiş olması protestolarımızın sebebi. Yukarıdan atanmış olması, temel problem bu. Öncelikle öğrencilerin, akademisyenlerin taleplerini dinlerim. Oradan bir yol izlerdim. Bunu bir kurulla da yapabiliriz. Herkesin; öğrencilerin, akademisyenlerin iştirak ettiği, bir kurulla beraber ‘nedir bu insanların kaygıları' diye bunu konuşup bunun üzerine karar alırdım. Mücadelemiz sürecek.

BİZİM HİÇBİR ÖRGÜT İLE ALAKAMIZ YOK

İktisat bölümü öğrencisi Oğulcan Güntekin: Boğaziçi kültürünü özümsemiş, yani demokrasiyi gerçekten benimsemiş bir insanın yapacağı şey istifa etmektir. Ülkemizin çok daha zor zamanlardan geçtiği dönemlerde bile bizim okulumuza polis girmedi. Şu anda bizim okulumuzda polis olması kesinlikle doğru bir şey değil. Bizim hiçbir örgütle, grupla, alakamız yok. Biz sadece öğrenciyiz. Terörist ilan edilmek veya konumuzun farklı yerlere çekilmesi bizi korkuttu. Bizim barışçıl protestomuz kesinlikle başka bir yöne dönmesin.

ORTAK BİR EYLEM ORTAK BİR AMAÇ

İktisat bölümü öğrencisi Beliz İnce: Ortak bir eylem olmasının sebebi aslında ortak bir amaç. Melih Bulu'nun istifası ilk adım olacaktır. Diğer üniversitelerde bu yöntemle göreve gelen rektörlerin istifası ikinci adım olacaktır. Kritik üçüncü bir adım da, şimdiye kadar buna önayak olan yasal süreçlerin tekrardan gündeme gelmesi. Bu ülkenin geleceği olan öğrencilere terörist muamelesi yapmak ise hak değil. Çok incitici. Rektör okul içinden öğretmenlerimizin kararıyla seçilene kadar protestolar devam edecektir.