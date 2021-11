Tarım işçisi kadınlar: Tezek yakmaya başladık

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates tarlalarında, söküm yapan işçilerin sorunlarını dinledi. Temel tüketim ürünlerine de sürekli zam geldiğini bir işçi de “Evimizde yakacak odun, kömür alacak durumumuz yok. Yazdan tedbir alıp tezekleri hazırladık. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle köylerimizde birçok evde, tezek yeniden yakacak haline geldi" dedi.

Mehmet SERBES

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu yıl az ekim yapıldığı için satış fiyatı biraz yükselen patates tarlalarında, söküm yapan işçilerin sorunlarını dinledi.

“BU EKİM YAPMADIM BAŞKASININ TARLASINDA ÇALIŞIYORUM”

Geçen yıl maliyeti 1 lira olmasına rağmen, tarlada 40 kuruşa satamadığı için bu yıl ekim yapmadığını anlatan çiftçi Recep, “ Gübre, tohum, yeraltından çıkarılan su maliyeti çok yüksek olduğu için bu yıl ekim yapmadım. Benim gibi çok sayıda üretici ekim yapmayınca, bu yıl patates biraz para etti. Ben ekim yapmadığım için başkasının tarlasında söküme refakatçi olarak çalışıyorum” dedi.

“HER ŞEYE ZAM GELDİ ÜCRETLER YERİNDE SAYIYOR”

Patates söküm işinde çalışan kadın işçi ise her şeye zam gelirken tarım işçiliği ücretlerinin yerinde saymasından yakındı. Kısa süre sonra patates söküm işinin de biteceğini belirten kadın işçi, “Bundan sonra başka yapacak işimiz olmadığından, kışı nasıl geçireceğimiz kara kara düşünmeye başladık” diye konuştu.

“YENİDEN TEZEK YAKACAK HALE GELDİK”

Tarımsal girdi maliyetleri yükselirken, temel tüketim ürünlerine de sürekli zam geldiğini ifade eden bir başka işçi de “Evimizde yakacak odun, kömür alacak durumumuz yok. Yazdan tedbir alıp tezekleri hazırladık. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle köylerimizde birçok evde, tezek yeniden yakacak haline geldi. Isınmamız da yemek yapmamız da tezek sayesinde oluyor. Tüp fiyatları artınca tezek ile soba yakıp yemeklerimizi sobada pişiriyoruz. Geçim sıkıntısı içindeyiz.” diyerek, köylülerin yaşadığı ekonomik buhranı gözler önüne serdi.

“TARIM VE HAYVANCILIĞI BIRAKIP GÖÇ EDİYORLAR”

Çiftlik ilçesine bağlı çok sayıda belde ve köyde olduğu gibi Azatlı beldesinde de vatandaşların tarım ve hayvancılığı bırakarak büyükşehirlere göç etmeye başladığını belirten bir tarım işçisi de “İş yok, güç yok. Vatandaş ne yapacağını şaşırdı. Her şeye her gün zam geliyor. Bir gün önce aldığımızı gidip ertesi gün aynı fiyatla bulmak dahi zorlaştı. Mazot, gübre, tohum, ilaç fiyatları çok artınca ekimde yapamaz hale geldik. Çiftçi ektiğinden para kazanamıyor, o nedenle tarımı bırakıp büyükşehirlere göç ediyor. Bu bölgede, göç nedeniyle her yıl biraz daha nüfus azalıyor” şeklinde konuştu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'i dert yanan bir başka tarım işçisi de Suriyeliler yüzünden yerlilerin tarım işini dahi yapamadığına dikkat çekti. Hasat zamanında bölgeye çadır kuran Suriyeli mültecilerin yoğunluğu nedeniyle, burada patates sökümünde çalışmak isteyen köylülere fırsat kalmadığını anlatan vatandaş, Suriyeliler buraya çadır kurup hasat döneminde kadın-erkek, çoluk-çocuk tarlalara dalıyor. O nedenle bizlere iş kalmıyor” serzenişinde bulundu.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise hem üreticiler hem de tarım işçilerinin ne yazık ki mutlu olmadığını belirtti.

Sökümlerin devam ettiği patates tarlalarında patates fiyatlarının geçen yıla göre biraz fazla olduğunu söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu durumun, geçen yıl ürünün para etmemesi nedeniyle, çok sayıda üreticinin ekim yapmamasından kaynaklandığını belirtti.

Ekim az olduğu için tarlada fiyatı biraz yüksek olan patatesin, büyükşehirlerde tüketiciye çok daha pahalıya ulaşacağının tahmin edildiğini kaydeden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tarımda bir planlama olmadığı için sürekli değişken şekilde sorunlar yaşanıyor. Bir yıl çok yüksek miktarda ekim yapıldığı için üretici maliyetine bile ürün satamazken, bir başka yıl az ekim yapılınca, fiyat biraz artıyor ama market fiyatları daha da arttığı için tüketici çok pahalıya ürün almak zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

“YANLIŞ TARIM POLİTİKALARININ ETKİSİ”

İstikrarlı bir tarım politikasının hayata geçirilmesi gerektiğine değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ AKP iktidarında uygulanan yanlış tarım politikalarının etkisi kuraklık ve pandemi nedeniyle iyice belirginleşti. Çiftçi, üretici, besici ve süt inekçiliği yapanları, üretim girdilerine gelen zamlar ciddi şekilde zorluyor. Üretim düştü, fiyatlar arttı. Gübre fiyatlarında inanılmaz bir artış yaşandı. Bir yıl önce ton fiyatı 1.800 TL olan üre gübrenin ton fiyatı 9.100 TL'ye çıktı. Mazot ve elektrik zammını tohum, ilaç ve yem fiyatlarında yaşanan artışlar izledi. Çiftçi maliyetler altında ezildi. İthal ürün fiyatları yurt içinden daha yüksek olunca ithalat da çözüm olmadı. Patates bu bağlamda ciddi bir örnek. Geçen yıl 100 bin ton patates, alım olmadığı için çürüdü. Bu yıl rekolte düştü. Patates işlenmiş ve dondurulmuş gıda olarak değer bulabilirdi. Bunun için Niğde'ye patates ile ilgili entegre tesisler yapılması şart. Patatesten 30'a yakın farklı ürün elde edilebiliyor. Türkiye'de en çok patates üretiminin yapıldığı Niğde'de bir entegre tesis yok, eğer böyle bir tesis olsa üretim değer bulur, ürün çürümez rekolte düşmez” diye konuştu.

