Tarım ve Orman Bakanlığı: Havada ne kullandığınız değil, yere ne kadar su attığınız önemli, böyle bakılırsa 45 uçağımız var

Yangın söndürme çalışmalarında hava filosunun yetersiz kaldığı eleştirileri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada hava filosunda 6 uçak, 45 helikopter olduğu belirtilerek, "Esasen havada ne kullandığınız değil, yere ne kadar su attığınız önemlidir. Böyle bakıldığında '45 uçağımız var' diyebiliriz" ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye’nin birçok noktasında meydana gelen yangınlara karşılık yangın söndürme uçak filosunun yetersiz olduğu yönünde tartışmalar devam ederken Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bu konuda açıklama yapıldı.

“THK İLE ARAMIZDA HERHANGİ BİR SORUN BULUNMUYOR”

“Son 3 günde 24 ilimizde meydana gelen 84 orman yangınına 6 uçak, 45 helikopter, 9 İHA,1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 1.080 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 binin üzerinde personel ile müdahale ediyoruz” bilgisini veren Tarım ve Orman Bakanlığı, “Bakanlığımızın THK ile herhangi bir sorunu bulunmamaktadır. 2020 yılında 2 uçak, 2021 yılında 3 uçak ve 18 helikopter orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere THK Gökçen Havacılık iktisadi işletmesinin içinde bulunduğu ortaklıklardan kiralanmıştır” açıklaması yaptı.

“BÖYLE BAKILDIĞINDA 45 UÇAĞIMIZ VAR”

Uçak tartışmasına değinen Tarım ve Orman Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Kamuoyunda tartışılan uçaklar, THK’ya ait CL-215 tipi eski teknolojiye sahip uçaklardır. Bu eski tip uçaklar yangınlarda etkili ve verimli olarak çalışmadığından dolayı yangınlara daha etkili şekilde müdahale edilebilen Turboprop veya TurboFan motorlu uçaklar kullanıyoruz.

* Şu an kullanılan son teknoloji amfibik uçakların su taşıma kapasitesi 12 tondur. Manavgat yangınında uçaklar etkili şekilde kullanılmıştır. Yangına müdahalede kullanılan helikopterlerin su taşıma kapasitesi de 10 tona kadar çıkmaktadır. Yani bizdeki 1 helikopter, 1 uçak potansiyelinde su atabilmektedir. Esasen havada ne kullandığınız değil, yere ne kadar su attığınız önemlidir. Böyle bakıldığında ’45 uçağımız var’ diyebiliriz.

“HELİKOPTERLER DAHA FAYDALI”

Bakanlığın açıklamasında, “Coğrafyamıza göre helikopterlerin daha faydalı olacağı düşünülmüş ve helikopter sayısı artırılarak, nokta atışı müdahaleler seri hale getirilmiştir. Zamanla filomuza katılan uçaklar, ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır” denildi.

“HELİKOPTER PERVANESİ RÜZGAR ETKİSİ YARATMIYOR”

“Medyada helikopter pervanesinin yarattığı rüzgârın yanan çam kozalaklarını uzaklara fırlatarak, oralarda da yangına neden olduğuna ilişkin görüşler dolaşmaktadır. Ancak işin aslı öyle değil” diye devam eden Bakanlığın açıklamasında, “Ülkemizde kullanılan yangın söndürme helikopterleri, gövde dışı Bambi Bucket diye adlandırılan su taşıma haznelerindeki su ile yangına müdahale etmektedir. Bambi Bucket’lar helikopterden sarkan bir ipin ucunda pal etkisi yapmayacak bir mesafede bulunduğundan, iddia edildiği gibi bir rüzgâr etkisi yaratmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

UÇAKLAR VADİLERE GİREBİLİYOR MU?

Bir iddiaya daha değinen Tarım ve Orman Bakanlığı, “Diğer yandan yine yangında kullandığımız uçakların çok büyük olduğunu, bu yüzden vadilere giremediğini iddia edenler var. Yangın söndürmede dünyada değişik boyutlarda uçaklar kullanılmaktadır. Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan uçaklar hangi boyut ve kapasitede olursa olsun bu amaç için üretildiğinden bu tür yorumlara da itibar edilmemesi gerektiğini belirtmek isteriz” açıklaması yaptı.