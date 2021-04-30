Tokat’ta, polis içki reyonunu çarşafla kapattırdı iddiası

Tam kapanmanın ilk gününde içki satış yasağı da tartışma konusu oldu. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından alkol yasağının kalktığını duyurdu. Niksar’da bulunan Doğan Tekel Bayi adlı kullanıcı ise, iş yerinin fotoğrafını paylaşarak, “Polis geldi alkol satmayı bırak. Alkol rafları gözükmeyecekmiş, kaymakamın emri varmış. Abi kapattırdılar rafları nasıl kalktı yasak?” diye yazdı. Polisin, alkol reyonlarını çarşafla kapattırdığı esnaf, “Polis memuru arkadaşlar geldi ‘Buralara perde çekeceksiniz’ dedi. Vergisini ödüyoruz devlete ama yasak” diye konuştu.

TEKEL BÜFELERİNİ KAPATMAYA ZORLUYORLAR

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kısa bir süre sonra yaptığı açıklamasında, “Şu anda tekel bayilerini kapatmaya zorluyorlar hatta kapattırıyorlar. Zincir marketlerde alkol satışı serbest küçük esnaf tekel bayilerine baskı var. TESK Başkanı Bendevi Palandöken dün açıklama yaptı satış yapacağız diye, binlerce esnafın başkanı o konuşmaya istinaden yasak yoktur. Bizler yasaklara karşıyız. Zincir marketlerde de satılsın alkol, tekel büfelerinde de. Özel yaşama müdahale edilmesin sadece” ifadelerini kullandı.

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