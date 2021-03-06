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TTB: Aşı bekleyen milyonlar var, aşı yok

Türk Tabipler Birliği (TTB) resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada aşılama hızının gittikçe düştüğü belirtilerek, “Aşılamayı yavaşlatan bakanlık var. Güven vermeyen bir yönetim var” denildi.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 17:49, 06/03/2021
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TTB: Aşı bekleyen milyonlar var, aşı yok

Türk Tabipler Birliği, aşılama hızının başladığı günden bu yana gittikçe düştüğünü açıkladı. TTB'den yapılan Twitter paylaşımında aşılamanın yavaşlamasından Sağlık Bakanlığı sorumlu tutuldu.

Açıklamada “Aşılama hızı gittikçe düşüyor. Yeni risk gruplarına aşı randevusu açılmıyor. Aşı yok. Strateji yok. Bilimsel salgın yönetimi yok. Aşı bekleyen milyonlar var. Aşı yapacak sağlık çalışanları var. Aşılamayı yavaşlatan bakanlık var. Güven vermeyen bir yönetim var” denildi.

Yaygın aşılamanın başladığı 14 Ocak tarihinden bugüne kadar 7 milyon 500 bini aşkın kişiye yapıldı. 2 milyon 380 bini aşkın kişi ise ikinci doz aşı oldu.

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