TTB’den zor soru: Virüs bulaşacağı kişileri siyasi düşüncelerine göre mi seçiyor?

Son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dahil bir çok bakan ve protokol üyesinin katıldığı AKP kongreleri ve yoğun katılımla yapılan cenaze törenleri ilgili bir açıklama da TTB, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda virüsün bulaşacağı kişileri siyasi görüşüne göre mi seçtiği soruldu.

İKTİDAR KURALLARI HİÇE SAYIYOR

TTB, paylaşımında şöyle denildi:

* Salgın can almaya devam eder, bulaşıcılığı yüksek mutant virüs suşları yayılırken iktidarın kuralları hiçe sayarak bulaş odağı olacak şekilde il kongreleri ve vatandaşa yasak olan kalabalık cenaze törenleri düzenlemesi, salgınla mücadele ciddiyetine uymamaktadır.

* Virüs bulaşacağı kişileri siyasi düşüncelerine göre mi seçmektedir? Siyasilerin cenazelerinde bulaşmayan virüs, vatandaşların cenazesinde mi bulaşıyor?