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Uyuşturucu patroniçesi, oğlunun sosyal medya paylaşımıyla yakalandı

İstanbul’da jandarma ekiplerince 11 yıl önce düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan “Melek” kod adlı Çilem K.’yı 3 yıldır arayan polis ekipleri, şüpheliyi oğlunun sosyal medyada yaptığı bir paylaşım sonucu buldu.

Habip ATAM
Güncellenme: 15:21, 08/01/2021
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Uyuşturucu patroniçesi, oğlunun sosyal medya paylaşımıyla yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 2009'da zehir tacirlerine yönelik önemli bir operasyon düzenledi. Baskında Mehmet C.'nin elebaşı olduğu 29 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu patroniçesi olduğu öne sürülen  “Melek” kod adlı Çilem K. da gözaltına alındı. Çilem K.'nın yargılanma süreci, 2017'de sonuçlandı. Hakkında verilen 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası kesinleşen Çilem K. aramalara rağmen bulunamadı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Güvenlik güçlerinin 3 yıldır peşinde olduğu Çilem K.'nın oğlunun, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Şüphelinin Küçükçekmece'de bir adreste olduğu tespit edildi. Adrese düzenlenen baskında Çilem K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyede hükmü yüzüne okunan şüpheli cezaevine gönderildi.

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