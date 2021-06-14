Vahap Seçer isyan etti: Benim önümü açın

Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Haziran Ayı Olağan Toplantısı 2. Birleşiminde, bazı meclis üyelerinin borçlanma konusunda idarenin bilgilendirmeyi geç yaptığı yönündeki iddialarına yanıt veren Seçer, meclis üyelerine detaylı bir şekilde hazırlanan dosyaların teslim edildiğini belirtti.

Dosyada detayın tamamının çok net olduğunu söyleyen Seçer, şunları söyledi;

*Geçtiğimiz hafta da siz benden talep ettiniz. Ben hemen arkadaşlarımıza rica ettim. ‘Bir özet verin. Anlaşılır bir şekilde. Ama farklı detaylar istiyorlarsa da verebilirsiniz' dedim. Dosyada hepsi var. Ben başınızı ağrıtmayayım diye detaya girmedim. 2021 yatırım ve projeler özet tablosu var. Oradan size sunumlar yaptım.

*Dedim ki, 1 milyar 396 milyon lira bizim yatırımımız var. Hatta dedim ki, 496 milyon lirası şu ana kadar yaptığımız harcama. Komisyona gitti. Banka ve piyasa borçları azalan tablosu; tamamının detayı var. Hangi bankada ne kadar faizli borcumuz var, faiz oranlarına kadar yine komisyona gitmiş.

*31 Mayıs 2021 yılı itibari ile kredi icmali, dosyada var. 2021 yılına devreden ödenekler toplamı 348 milyon 753 bin lira, dosyaya koymuşuz. 2021 yılı cari zorunlu faaliyet gideri toplamı 1 milyar 937 milyon lira, buyurun dosyada var. Tane tane yazmış, ben bunları okumadım size. İtfaiye Dairesinden Muhtarlık Dairesine kadar, Sosyal Hizmetlerden Mezarlık Dairesine kadar yapılan işler. Yine 2021 yılında planlanan projeler; 792 milyon lira.

“BENİM ÖNÜMÜ AÇIN”

Meclis üyelerine sunulan dosyada yer alan tabloda en önemli olduğunu düşündüğü bölümü aktaran Başkan Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Çok net. Sizlerin de benim de vatandaşlarımızın da anlayacağı bir lisanla bu tabloyu okumak lazım. ‘Bu adamın geliri her tarafından sıksak tahminen, hiçbir sıkıntı olmadığını varsaysak 2 milyar 485 milyon'. Burada 497 milyon liralık bir açık söz konusu.

*Diyor ki bu tablo, ‘bu adam bunu kafasından uydurmadı'. Bu stratejik planı, bu yatırım programını size sundu, onayını aldı. Bu bütçeyi size sundu. ‘Ben bu kadar borçlanmam lazım' dedi.

*Bunun onayını aldı. Ve şimdi diyor ki, ‘Ben bunları yapmak istiyorum. Bacağımdan tutmayın. Benim önümü açın'. Bu işin Türkçesi bu arkadaşlar. Ne göndereceksek söyleyin yine göndersinler. Ama sizin söylediğiniz gibi değil durumlar.

“BU İŞ GECİKTİKÇE BİZE BİR FAYDA SAĞLAMAYACAK”

Başkan Seçer, hizmet ihalelerini alan müteahhitlerin de sıkıntı yaşadığını dile getirerek ekleyerek, şu ifadeleri kullandı;

*Çok kısa süre içerisinde müteahhitlere 1 liralık mal olan işler 1,5 liraya mal olmaya başladı. Bunlar ihaleleri almışlar. O günkü maliyetlerle almışlar ve çok büyük sıkıntı çekiyorlar. İşten vazgeçecekler, geçemiyorlar. Canları yanacak, teminatları yanacak. Ama bu insanlara da biz zamanında para ödemediğimiz zaman bu adamlar bu işi yürütemiyor.

*Ne kadar iyi niyetli de olsa herkesin belirli bir sınır, gücü var. Güçlü olan firmalar haydi oradan, buradan bir şeyler yapıyorlar. Ama tıkanıp kalıyoruz. Bizim derdimiz şu, bu iş geciktikçe bize bir fayda sağlamayacak. Yine yıl bitecek. Günler, aylar bitiyor bir de bunun teminat mektubu macerası var.

*Ben kamu bankalarından kredi alamıyorum. Özel bankalardan da inanın bana dilimizde tüy bitti. ‘Arkadaş merak etmeyin, biz zamanında ödeme yaparız. Şunu yaparız, bunu yaparız'. Bizi bu duruma düşürüyor.

“BUNLAR YATIRIMA DÖNÜŞECEK”

Süratle işler yaptıklarını ve bu işlere para ödenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Seçer, şunları söyledi;

*Bitüm peşin söyledim. 6 milyon lira ben her ay oraya gönderiyorum. Bu asfaltlar, bu grup yolları, bu şehir içi yapılar bunlar para istiyor. Göçmen Kavşağı başlayacak, Hal Kavşağı başlayacak. Tarsus'ta 2 battı-çıktı yapılacak. Biliyorsunuz otobana inen kavşağın ne kadar yoğun olduğunu.

*Bunlar yatırıma dönüşecek. Ben şu anda ihale hazırlığı yapıyorum. Bunlar patır patır, arka arkasına yapılacak. Yine Tarsus'taki Berdan Barajındaki mesire yerinde bir araba bekliyor 10 dakika, öbür araba geçiyor. O köprünün maliyeti bana şu kadar milyon. Helali hoş olsun. Halkın parası, vereceğim elbet.

*Ama lütfen benim elimi rahatlatın. Ben anlatıyorum, anlatıyorum. Hep bunları yapıyorum, ‘yapacağım' diyorum. Yaptığımı ‘yaptım' diyorum. ‘Denetleyin' diyorum. Takdir sizin. İnşallah önümüzdeki meclise kadar komisyonumuz da güzel bir çalışma yapar. Meclisimizin de takdiri ile bu konuyu da iyi bir şekilde bitirmiş oluruz. İHA

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