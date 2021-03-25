Vaka ve vefat sayısı hızla artıyor! 8 ilde karantina kararı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilerin ardından Türkiye’de toplam vefat sayısı 30 bin 619’a, vaka sayısı da 3 milyon 120 bin 13’e yükseldi. Son günlerde hızla artan corona vakalarının ardından denetimler de artırıldı. Bugün birçok ilden art arda karantina kararı geldi.

BALIKESİR

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Covid-19 testi pozitif çıkan ve temaslı oldukları belirlenen toplam 54 kişinin, tüm uyarılara rağmen tedbirlere uymadıkları için öğrenci yurdunda karantinaya alındığını bildirdi.

Pozitif teşhisi konan kişilerin ve bunların temaslı olduklarının izolasyona tabi olmalarının hastalığın yayılımının engellenmesinde en önemli hususların başında geldiği bilinirken, Vali Şıldak; uyarılara, idari para cezası uygulanmasına ve adli işlem başlatılmasına rağmen bugün itibariyle bu kurala uymayan 54 kişi olduğunu bildirdi.

Söz konusu kuralı ihlal eden kişilerin Balıkesir Merkezde öğrenci yurdunda izolasyona tabi tutulduğunu belirten Vali Şıldak, herkesi duyarlılık göstererek sorumlu davranmasını istediği paylaşımında;

“Salgınla mücadele toplumun tamamının tedbirlere inanması ve destek vermesiyle başarıya ulaşabilir. Hastalık teşhisi konulan ve temaslı olan kişilerin evlerinden çıkmamaları gerekmektedir. Ancak bütün uyarılarımıza, idari para cezası uygulanmasına ve adli işlem başlatılmasına rağmen bazı vatandaşlarımız hala bu kurala uymuyor. Bugün itibariyle bu sebepten dolayı 54 kişi Balıkesir Merkezde öğrenci yurdunda zorunlu izolasyona tabi tutuluyor. Mutasyonlu virüsün İlimizi tehdit ettiği bu yüksek riskli dönemde herkesi duyarlı olmaya ve sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

KARS

Kars'ta Covid-19 salgınıyla mücadele devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında Sarıkamış'a bağlı Karaköse köyü karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış ilçesi Karaköse köyü, karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı bir köy, corona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Babaeski ilçesine bağlı Çiğdemli köyü İl Hıfzıssıhha kurulunca 10 günlük karantinaya alındığı belirtildi. Alınan tedbirler kapsamında kurallara uymayanlara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

VAN

Sağlık Bakanlığı’nın haftalık olarak açıkladığı, illere göre risk haritasında 20- 26 Şubat’ta 10,13 olan Van’daki vaka oranı; 27 Şubat- 5 Mart’ta 17,49, 6-12 Mart’ta ise 20,13’e çıktı. 19 Mart’ta açıklanan haritada ise oranın 27,41’e yükseldiği görüldü.

Her geçen gün vaka oranının arttığı kentte, ‘kontrollü normalleşme’ sürecinde yüz yüze eğitimin başladığı 30 okul, yeni vakalar nedeniyle karantinaya alındı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, bu durumun il dışındaki kırmızı bölgelerden gelen öğretmenlerden kaynaklandığını söyledi.

“ŞÜPHELİ VAKALARA EVLERİNDE MÜDAHALE EDİLİYOR”

Vali Bilmez, gerekli tedbirleri aldıklarını ve yoğun çalışma yürüttüklerini belirtip, “Eylül ayında Türkiye’nin en kötü illerinden biriydik. Birkaç ay sonra da Türkiye’nin en iyi kentlerinden olduk. Fakat şu ana kadar 30 okulumuz karantinaya alındı. Bizim şu ana kadar mavide kalmamızın sırrı da 180 kişiden oluşan filyasyon ekibimizin gayretli çalışmaları. Şüpheli vakalara hastanede değil evlerinde müdahale ediliyor. Çağrı merkezine telefon geldiğinde ekipler evlere gidiyor. Hastaya evde müdahale ediyor, gerekirse ambulansla hastaneye nakledip tedavisi yapılıyor. Van halkı da aldığımız kararlara büyük oranda uymaktaydı. Son zamanlarda vaka artışımız var ama tehlikeli boyutta değil. Onun için Van halkına gayret ve çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

“AİLE İÇİ ZİYARET YAPILMASIN”

Aile içi ziyaretlerin bir süre daha yapılmaması çağrısında da bulunan Vali Bilmez, “Bundan sonra da aynı şekilde pandemi kurallarına uyulması, iş yerlerinde de kurallara uyulması gerekir. Nişan ve aile içindeki taziye törenlerine gidilmemesi gerektiği ve okullarda da öğretmenlerimizin, öğretmenler odasında birlikte yeme ve içme faaliyetinde bulunmamaları kararını aldık. Evinde pozitif vaka olan veya temaslı olduğu için izole edilen ailelerin çocuklarının da okula gitmemesi gerekiyor. Bunun için de karar aldık. Tespit etmemiz halinde onlar hakkında da yaptırım uygulanacak. Hem adli hem idari işlem yapılacak. İnşallah önümüzdeki haftalarda biz tekrar bu artışı baskılayıp, tekrar mavide kalmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Emet ilçesinde corona virüsü vakaları nedeniyle 467 nüfuslu Yarış köyü karantinaya alındı.

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ''Pozitif vakaların artması dolayısıyla Emet ilçemize bağlı Yarış köyü 24 Mart itibarıyla karantina altına alındı. Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında karantina 10 gün sürecektir. Karantina altına alınan Yarış köyündeki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacaktır. İlçe genelinde ve köylerimizde Korona virüs tedbirlerine eksiksiz uymanız sizlerden isteğimizdir” ifadeleri kullanıldı.

KOCAELİ

Darıca Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kazım Karabekir, Piri Reis, Sırasöğütler, Osmangazi, Nenehatun ve Abdi İpekçi mahallelerinde pozitif vaka ve temaslıların görüldüğü 11 binayı karantinaya aldı.

Darıca Sağlık Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde gittikleri binalara karantina uyarı afişlerini astı. Darıca Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan yaptığı açıklamada corona virüsüne karşı kurallara uyulmasını isteyerek, “İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, Covid- 19 salgınına karşı Darıca ilçemizin 6 mahallesinde 11 bina karantina altına alınmıştır” dedi.

SAKARYA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde artan vaka sayılarına yenisi eklendi. İlçede bir günde yedi hane daha karantina altına alınırken son bir hafta içerisinde uygulanan hane karantinası 42'ye ulaştı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda pozitif vakaların ortaya çıkmasıyla birlikte Karasu'da hane karantinaları sürüyor. 24 Mart Çarşamba günü İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı başkanlığında düzenlenen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bir günde yedi hane karantinaya alındı. Buna göre; Kabakoz Mahallesi'nde bir, Kuzuluk Mahallesi'nde bir, Tuzla Mahallesi'nde bir, İncilli Mahallesi'nde bir, Yalı Mahallesi'nde ise üç hane karantinaya alındı.

BİR HAFTADA 42 HANE KARANTİNASI

Corona virüsü salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için uyulması gereken kurallara ilişkin alınan tedbirler kapsamında bir hafta içerisinde Karasu ilçesinde toplam 42 adrese hane karantinası uygulandı.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesine bağlı 350 nüfuslu Karaoğlan Mahallesi, corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Kaymakam Şahin Arsal başkanlığında toplanan Mihalgazi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, son günlerde vaka sayında artış görülen Karaoğlan Mahallesi’nde karantina uygulanmasına karar verdi. Mahalleye giriş-çıkışlarının kısıtlanacağı karantina sürecinde, kahvehane ve halı sahaların kapatılmasına, ilk ve orta okullarda da uzaktan eğitim yapılması kararlaştırıldı.

Jandarma ekiplerinin girişinde önlem aldığı mahallede yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak.

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