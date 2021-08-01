Yangında evi yanan Urkiya Özer: Tırnaklarımla kazıya kazıya 35 senemi verdim, ben herhalde o sefayı hak etmemişim

Manavgat'taki yangında evini kaybeden Urkiya Özer, yaşadığı felaketi İYİ Parti lideri Akşener'e anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Özer, "Evim bana göre bir cennetti. Tırnağım sızıya sızıya, çalışa çalışa 35 senemi verdim. Biz gördük Allah kimseye göstermesin ama bu yeşillik bir daha gelmez. Evim yansaydı da bahçem kalsaydı, bir çadır kurar otururdum o yeşilliğin içinde. Yeşillik gelesiye yıllar geçer. Biz 35 senede bu hale getirdik. Bir 35 sene daha ömrüm yetmez. Gençken iyi bir hayat süremedim. Şimdi 2 oğlum var evlendirdim, yeni bir hayat sürecektim. Evimi döktüm, yaptım, her aletimi yeni aldım. Evimi gelin ettim ama benim evim gelinliği kabul etmedi. Ben de heralde o sefayı hak etmemişim" diyerek acısını anlattı.

SOZCU.COM.TR

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın yangın felaketleri yaşayan Manavgat ilçesinde afetzedelerle görüştü. Yaşadıkları felaketi Akşener'e anlatan köylüler duygularına hakim olamadı.

“MÜDAHALE GEÇ YAPILDI”

Bir vatandaş, “Uçaklar, helikopterler, itfaiye geç geldi. 1,5 saat sonra, köy yandıktan sonra geldi” diyerek sitem etti.

“35 SENEMİ VERDİM, BEN HERHALDE O SEFAYI HAK ETMEMİŞİM”

Felakette evi yanan Urkiya Özer ise şöyle konuştu:

* Evim en güzeliydi, bana göre bir cennet idi. 35 senemi verdim. Tırnağım sızı sızıya, çalışa çalışa, o ağaçlarımı, meyvelerimi, hangisini anlatayım. Evim yansaydı da bahçem kalsaydı, bir çadır kurar otururdum o yeşilliğin içinde. Tavuklarım, hindim hepsi yandı. Biz gördük Allah kimseye göstermesin.

* Milletimizden, devletimizden, büyüklerimizden herkesten Allah razı olsun. Şu köy seferber oldu. Ama bu yeşillik bir daha gelmez. Evler gelir. Evler yapılır. Yeşillik gelesiye yıllar geçer. Biz 35 senede bu hale getirdik. Bir 35 sene daha ömrüm yetmez. Gençken iyi bir hayat süremedim. Şimdi 2 oğlum var evlendirdim, yeni bir hayat sürecektim. Evimi döktüm, yaptım, her aletimi yeni aldım. Evimi gelin ettim ama benim evim gelinliği kabul etmedi. Ben de herhalde o sefayı hak etmemişim.

“BUNU DÜZELTMEK BİZİM GÖREVİMİZ”

Akşener, “Bunu düzeltmek bizim görevimiz. Telafi etmek bizlerin görevi” yanıtını vererek afeti yaşayan vatandaşı teselli etti.