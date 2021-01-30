Mansur Yavaş: 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlayacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, internete erişim hakkının temel bir hak olduğunu belirterek yeni bir hizmeti daha Ankaralılarla buluşturuyor.

Daha önce 914 mahalleyi internet erişimine kavuşturan Yavaş şimdi de Ankara’daki 35 meydanda toplam 2 milyon 362 bin metrekarelik alana yüksek hızlı ücretsiz Wi-Fi hizmeti sağlayacak.

YIL SONUNA KADAR TOPLAM 10 MİLYON METREKARELİK ALANDA İNTERNET ERİŞİMİ

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımla projeyi tanıtan Başkan Yavaş, “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyor; bu hakka sonsuz saygı duyuyoruz. 35 farklı meydanda 2 milyon 362 bin metrekarelik alana ücretsiz Wi-Fi hizmeti vereceğiz. Yıl sonuna kadar ise 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlayacağız” dedi.

Ankara'nın meydanlarını pandemi sürecinin ardından yeniden sağlıklı günlerindeki dönüşüne hazırladıklarını belirten Yavaş, ilk etapta 35 meydanda daha sonra da mahalleler (köyler) ve parklarda da ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunacaklarını açıkladı.

Kent genelindeki 35 meydanda 2 milyon 362 bin metrekarelik wifi kapsama alanında, mahallelerde (köylerde) 275 bin metrekarelik kapsama alanında, parklarda ise 4 milyon 604 bin 574 metrekarelik kapsama alanında ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunulacak.

İnternet hızı sayesinde Wi-Fi kapsama alanlarına yakın ev ve iş yerlerinden de ücretsiz internete bağlanılabilecek. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek proje kapsamında yıl sonuna kadar meydanlar, köyler ve parklar olmak üzere toplam 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz wifi hizmeti sağlanması hedefleniyor.

HİZMETİN SAĞLANACAĞI YERLER

Şubat ayı içinde etaplar halinde verilmeye başlanacak ve “wifi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden takip edilebilecek ücretsiz internet hizmeti şu meydanlara kurulacak:

1-Kızılay Meydanı

2-Güvenpark

3-Ulus Meydanı

4-Sıhhiye

5-Hacı Bayram Veli

6-Beşevler Üniversiteler Mahali

7-Batıkent Metro Önü

8-Batıkent Meydan (Atlantis AVM)

9-Adnan Ötüken Parkı (Bahçelievler)

10-Etlik (Adnan Yüksel Caddesi)

11-Etimesgut Tren Garı

12-Gökkuşağı Yolu

13-Zafer Çarşısı

14-Keçiören (Belediye Önü)

15-Sincan Lale Meydanı

16-Pursaklar (Şehit Salim Akgül Parkı)

17-Akyurt Kent Meydanı

18-Ayaş Kent Meydanı

19-Bala Kent Meydanı

20-Beypazarı Atatürk Parkı

21-Çamlıdere Kent Meydanı

22-Çayırhan Kent Meydanı

23-Çubuk Kent Meydanı

24-Elmadağ Kent Meydanı

25-Evren Kent Meydanı

26-Güdül Kent Meydanı

27-Haymana Kent Meydanı

28-İvedik

29-Kale Meydanı

30-Kalecik Kent Meydanı

31-Kazan Kent Meydanı

32-Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi)

33-Nallıhan Kent Meydanı

34-Polatlı Kent Meydanı

35-Şereflikoçhisar Kent Meydanı