Mansur Yavaş’tan çok çarpıcı ‘yolsuzluk’ açıklaması…

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş FOX TV'de Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Yavaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“DIŞARIDAN PASTA ALMAK YASAK BELEDİYEMDE”

* Bizim her şeyimiz şeffaf. İnternet sitemizde belediyenin nereye ne kadar para ödediği açıklanıyor. Bin 250 tane ihalemiz canlı yayınlandı isteyen Youtube kanalımızdan izleyebilir. İhalelerimiz canlı yayınlanıyor ve biz katılımı rekabet olması yönünden çok önemsiyoruz.

* Eski döneme baktığımız zaman ihalelerdeki miktarlarımız çok çok fazla. Asfaltta 2015 yılında 80 liraya yapılan işi biz bugün 20 liraya yapıyoruz. Aynı işi aynı firma yapıyor açık ihale yapıyoruz. Göreve geldiğimiz 8 Nisan'da 8,5 milyar borcumuz vardı.

* Fakat aynı ay içerisinde borcumuz 11 milyara çıktı. 2.7 milyar metrodan belediyeden normal kesintiye göre 235 yılda kesilecek para, şimdi belediyenin tüm gelirlerinden yüzde 5 suretiyle 12 yılda tahsil edilir duruma geldi birden bire 2.7 milyar lira yayınlanan bir kararname ile borçlarımız arttı. Eski dönemden 2 milyar 235 milyon lira eski dönemin borcunu ödedik.

* 30 bine yakın personelimiz vardı, şimdi 34 bin personelimiz var. Bir de belediyenin şimdiye kadar yapmadığı işler vardı onları yapıyoruz.

* Mesela iş güvenliğini dışarıdan parayla satın alıyorlardı, sigortacılığı ihale yaparak dışarıdan alıyorlardı, şimdi belediyenin kendi şirketleri yapıyor. Yani dışarıdan pasta almak yasak belediyemde, halk ekmekten alacak. Su almak yasak Seymen'den alacak.

“BEN KİMSEYE ZENGİN ETME SÖZÜ VERMEDİM BELEDİYEYE GELİRKEN”

* Hâlâ zaman zaman böyle kraldan çok kralcılık yapan bürokratlar ortaya çıkıyor onlar bazı hizmetleri engellemeye çalışıyorlar.

* Yazı yazıyorsunuz cevap vermiyorlar. Biz şimdi hem hükümetle hem de bakanlıklarla birlikte çalışmak zorundayız direk telefon açtığımız zaman görüşebileceğimiz bakan da var, bize asla dönmeyecek bürokratlar da var.

* Bizim kavga etme diye bir lüksümüz yok. Şimdiye kadar hiçbir mahalleyi, köyü, semti bize az oy verdi ya da şurası şu belediye diye ayırdığımızı hiç kimse iddia edemez.

* Hiç kimse Mansur Yavaş kendi yakınlarını zengin etti diye iddia edemez, kendi yakınlarına ihale verdi diyemez. Ben kimseye zengin etme sözü vermedim belediyeye gelirken.

GELECEK 3 YIL HEDEFİ

* Hiç projesi olmayan yatırımlar vardı, onların projeleri toparlandı tamamlandı. Bir yandan Ankara'yı yeşilin başkenti yapmaya çalışıyoruz böyle bir projemiz var. Çevre konularına ağırlık veriyoruz ama öncelikli olarak Ankara'nın suyla ilgili altyapı problemlerini çözeceğiz.

* Geçmiş yönetimde Sadece 6 ihale dosyasında 2.8 katrilyon şimdiye kadar Savcılığa 50 dosya kadar gitti, önümüzdeki hafta da 50 dosya daha gidiyor.

*Bu bir devr-i sabık değil. Öyle olsa Sayın Gökçek'ten sonra Mustafa Tuna'da göreve geldi o da AK Parti'li, hadi onun dönemine de bakalım, bizim böyle bir derdimiz yok.

* Ancak kamuoyuna yansımış bir takım iddialar var. Maalesef pazar artıklarıyla beslenilen bir yerde bunların hesabının sorulması lazım. Bunun particilikle asla alakası yok.

“15 YILDA 20 FİRMA ZENGİN OLMUŞ SADECE”

* Türkiye'deki yolsuzluk hikayelerine ben şöyle bakıyorum, bunlar aslında partili filan olamazlar, değiller. Zaten bundan dolayı da ben asla AK Parti'yi suçlamıyorum geçmiş dönemden.

* Benim kişisel kanaatim Türkiye'de yolsuzluk yapanların çoğu hangi partiden olursa olsun o partiye sığınırlar. O partilerin arkasına saklanırlar yolsuzluklarım görülmesin diye.

* Ankara'da geçtiğimiz 15 yıllık dönemde topu topu 20 tane firma zengin olmuş, hepsi belediyeden aldığı ihalelerle zengin olmuş.