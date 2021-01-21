Yılmaz Özdil’den Türkiye’de etkinliği tartışma yaratan Çin aşısıyla ilgili çarpıcı açıklamalar

Türkiye'nin en çok okunan köşe yazarı Yılmaz Özdil, Bizim TV’de Lale Özan Arslan’ın sorularını yanıtladı.

Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac’ın corona virüsüne karşı geliştirilen Coronavac aşısının etkinliği tartışma yaratmıştı. Yılmaz Özdil de aşıyla ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

“AŞI OLAMADIM ÇÜNKÜ AŞI YOK”

Özdil, şunları söyledi:

* Ben henüz aşı olamadım maalesef çünkü aşı yok. Tekrar söylüyorum bulsam Biontech aşısı olurum ama bulamazsam Çin aşısı olurum. Çünkü yaş itibariyle de henüz 60 yaşın üstünde değilim ama bugün mesela sayın Serdar Savaş açıkladı. Brezilya sonuçlarına göre 60 yaş üstünde yüzde 50 etkinliği bile sağlayamayan yüzde 40 etkinliği olan bir Sinovac aşısıyla karşı karşıyayız.

“ÇİN’DE BİLE YAYGIN KULLANIM HAKKI VERİLMEMİŞ AŞIYI TÜRKİYE NİYE ALDI?”

* Henüz Çin’de bile resmi olarak yaygın kullanım hakkı verilmemiş, imkanı verilmemiş bir aşıyı Türkiye niye aldı? Bunu ısrarla her defasında soruyoruz? Kaç paraya aldık belli değil? Kaç tane aldık belli değil? Çin aşısıyla ilgili ben ısrarla söylüyorum. Maskeyi gönderirken ABD’ye ya da Çin’deki ilk pandeminin başladığında vatandaşlarımızı alırken Silahlı Kuvvetlerin nakliye uçağını gönderiyorduk biz Koca Yusuf’u. Üstüne de Mevlana’dan yazılar yazıyorduk.

“AŞIYI ALMAYA NEDEN THY UÇAĞI GÖNDERİLDİ?”

* Çin aşısını almaya neden Türk Hava Yolları’nın yolcu uçağını gönderdik? Türk Hava Yolları’nın kargo uçaklarını neden gönderdik? Çin aşısını neden boş yolcu uçağının bavulunda getirdik? Kaç tane getirdik? Bakın ben ısrarla söylüyorum. 3 milyon diyorlar? Kim gördü bunu? Allah aşkına herkes elini vicdanına koysun, 3 milyon aşı geldi diyen gazetecilerden bu aşının 3 milyon adet olduğunu gören bir kişi var mı? Ben görmedim. Göreni de görmedim.

“SAĞLIK BAKANI’NA SORUYORSUN, CEVAP YOK”

* Bu aşıyla ilgili sayısız sorun var. Sağlık Bakanı’na diyorsun ki ‘Aşı ne zaman gelecek?’ Cevap yok. Kaç tane gelecek? Cevap yok. Sen dedin ki aralıkta 20 milyon, ocakta 20 milyon gelecek, 40 milyon aşının şu anda bizde olması lazımdı, yok. Nerede bu aşı diyorsun, cevap yok.

“FAHRETTİN KOCA GİBİ SİYASETÇİLERDEN ÇOK KORKARIM”

* Bakın ben ‘Fahrettin’den masallar’ diyorum çünkü, ben Fahrettin Koca gibi siyasetçilerden gerçekten çok korkarım. Bakın ben böyle Tayyip Erdoğan gibi, Devlet Bahçeli gibi politikacılardan hiç korkmam. Şu manada korkmam: Tayyip Erdoğan ne yapmak istiyorsa söyler. Çıkıyor söylüyor. ‘Sen sürüngensin’ diyor bana. Ben de diyorum ki ‘Değilim kardeşim’. Ya da Devlet Bahçeli, söylüyor yani. Ne yapmak istediğini olumlu ya da olumsuz söyler.

* Ama Binali Yıldırım, Fahrettin Koca gibi siyasetçilerden ben çok korkarım. Çünkü buna bakarsın, seversin, ‘babacan’ dersin, ‘ne kadar şefkatli adam, gazetecilere bak sevgiyle kucaklıyor’ falan en büyük golü buradan yersin. Bugün Fahrettin Koca’nın bu açıklamaları olmadığı için her gün Türkiye’de 200’e yakın insan hayatını kaybediyor.

PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilir Coronadan kaynaklı can kaybı ve yeni vaka sayısı açıklandı! İşte 21 Ocak verileri