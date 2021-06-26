Yüksel Abimizi kaybettik

65 yaşındaki Yüksel abi uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu. Maalesef dün durumu ağırlaştı ve tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. SÖZCÜ ailesi olarak yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Yüksel Şengül, SÖZCÜ'deki röportajlarıyla gençlerin en sevdiği isimlerden biri olmuştu. Yazılarıyla İstanbul Aydın Üniversitesi'nin İletişim Ödülleri'nde ödüle layık görülmüştü.

1956 yılında Üsküp'te doğan usta yazar gazeteciliğe 1976'da Milliyet gazetesinin efsane dergisi Hey'de muhabir olarak başladı. Hürriyet gazetesinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 2012 yılında SÖZCÜ'ye geçerek magazin müdürlüğü görevini üstlendi.

Sürekli basın kartı sahibi olan Şengül, evli ve iki çocuk babasıydı.

Konuşanlar Konuşulanlar (1989) ve ‘Röportaşlar' (1993) adlı iki kitabıyla MGD (Magazin Gazetecileri Derneği) tarafından verilen ‘Yılın Röportajı', ‘Yılın Haberi', ‘Meslek Onur Ödülü' ve pek çok plaketleri bulunmaktadır.