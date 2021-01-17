Zabıtanın ikna edemediği evsiz vatandaş yaşamını yitirdi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, sokakta yaşayan Sami isimli vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Zabıtaların evsiz vatandaşı İBB tesislerinde misafir etmek için birçok defa ikna etmeye çalıştığı ancak vatandaşın bunu kabul etmediği öğrenildi.

“SAMİ AMCAMIZ HAYATINI KAYBETTİ”

İkna anının görüntüsünü paylaşan Murat Yazıcı, “Zabıtamızın müteaddit defalar İBB tesislerinde misafir etmek için uğraştığı fakat ikna edemediği Sami amcamız hayatını kaybetti. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.

“NE YAPARIM ORADA TEK BAŞIMA”

Paylaşılan görüntüde zabıta memurunun vatandaşı ikna çabası kameraya yansıdı. Zabıtanın davetine yanıt veren evsiz vatandaşın, “Yok baba yahu, ne yaparım orada tek başıma” diye yanıt verdiği duyuluyor.

Zabıta memurunun, “Orada insanlar var…Burada üşüyeceğine orada sıcak sıcak oturursun, bahçesi de var” demesi üzerine vatandaş, “İyidir diyorsun yani” diye karşılık veriyor.

Zabıta memuru, “Bence iyi olur. Sürekli buradasın, donuyorsun, ben seni görüyorum” diye konuşurken “Boş ver” diye lafını bölüyor. Zabıtanın ‘Ne diyorsun’ diye tekrar sorması üzerine evsiz vatandaş, “Boş ver gitmeyeyim. Hiç yorma kendini burada olur mu” ifadelerini kullanıyor.

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