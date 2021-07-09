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1.3 tonluk boğa 35 bin liradan satışa çıkarıldı

Yozgat'ta besici Abdullah Çakır'ın yetiştirdiği 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki 'Çakırbey' isimli boğa, 35 bin TL'den Kurban Bayramı için satışa çıkarıldı.

Güncellenme: 21:12, 09/07/2021
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1.3 tonluk boğa 35 bin liradan satışa çıkarıldı

Kent merkezine bağlı Sarıhacılı Mahallesi’nde besicilik yapan Abdullah Çakır, mandırasında yetiştirdiği ve Çakırbey ismini verdiği 2 yaşındaki boğayı Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardı.

1 ton 300 kilogram ağırlığındaki Çakırbey, 35 bin liradan pazara çıktı. Çakırbey’e 2 senedir çocuk gibi baktığını belirten Abdullah Çakır, hem küçükbaş hem de büyükbaş yetiştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

* Beslediğimiz hayvanları birinci sınıf yapmaya çalışıyoruz. Kurban Bayramı diye fiyatlarımızı abartmıyoruz.

* Kasap kaç liradan kesiyorsa biz de o fiyattan kurbanlık veriyoruz. Çakırbey isimli kurbanlığımıza 35 bin lira istiyoruz pazarlık payımız var.

* Bizden alan vatandaşlarımızın kurbanlarını kesilmesi konusunda da yardımcı oluyoruz. DHA

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