1.3 tonluk boğa 35 bin liradan satışa çıkarıldı

Kent merkezine bağlı Sarıhacılı Mahallesi’nde besicilik yapan Abdullah Çakır, mandırasında yetiştirdiği ve Çakırbey ismini verdiği 2 yaşındaki boğayı Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardı.

1 ton 300 kilogram ağırlığındaki Çakırbey, 35 bin liradan pazara çıktı. Çakırbey’e 2 senedir çocuk gibi baktığını belirten Abdullah Çakır, hem küçükbaş hem de büyükbaş yetiştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

* Beslediğimiz hayvanları birinci sınıf yapmaya çalışıyoruz. Kurban Bayramı diye fiyatlarımızı abartmıyoruz.

* Kasap kaç liradan kesiyorsa biz de o fiyattan kurbanlık veriyoruz. Çakırbey isimli kurbanlığımıza 35 bin lira istiyoruz pazarlık payımız var.

* Bizden alan vatandaşlarımızın kurbanlarını kesilmesi konusunda da yardımcı oluyoruz. DHA