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7 kişi ölmüştü, 1 ton kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 13 vatandaşın tedavileri sürerken 1 tona yakın kaçak içki ele geçirildi. Hastaneye başvuran 29 kişiden 7'si hayatını kaybetmişti.

Güncellenme: 12:17, 02/07/2021
HaberlerGünün İçinden
7 kişi ölmüştü, 1 ton kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu ilçesinde geçen hafta meydana gelen sahte içkiden ölümlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar hastanelere toplam 29 başvuru olduğunu belirten Vali Yıldırım, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü kaydetti:

Geçen hafta ne yazık ki 29 tane böyle olay geldi. Bunlardan ne yazık ki 7 tanesini kaybettik. 29 kişi içerisindeki 13 vatandaşımızın tedavileri devam ediyor. 9 vatandaşımız da iyileşerek hastaneden taburcu oldular. 26 ayrı adreste operasyonlar yapıldı. Savcılığın önüne çıkarılan 6 kişi tutuklandı. Toplam 701 litre, yani 1 tona yakın kaçak alkol yakalamamız söz konusu. Bunlar el yapımı. Bununla birlikte 10 kilonun üzerinde de etil alkol yakalandı ki, bunları yakalamasaydık belki de başkalarının zehirlenmesine sebebiyet vereceklerdi. (İHA)

Aziz Yıldırım Çorlu Tekirdağ