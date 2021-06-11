7 kişinin öldüğü kazanın davasında mahkeme heyeti değişince karar eylül ayına kaldı

Olay, 25 Mart 2018 günü saat 23.00 sıralarında, merkez Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı’nda meydana geldi. Malatya’dan, Kayseri yönüne giden Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, iddiaya göre, Adnan Özdemir yönetimindeki 38 KY 432 plakalı otomobilin sıkıştırması sonucu karşı yönden gelen ve Malatya’ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet (36) ile yanındaki eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ile Kader Üzüm (20) yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Gürcistan’a kaçan Adnan Özdemir hakkında ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Adnan Özdemir, 30 Nisan’da Gürcistan´dan Artvin´e gelerek, bin 131 gün sonra polis ekiplerine teslim oldu. Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Adnan Özdemir, tutuklu bulunduğu Artvin’den Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık avukatı Cavit Dursun, kazaya asıl sebebiyet veren otomobilin Bursa plakalı bir araç olduğunun belirterek, söz konusu araç sürücüsünün tespit edilmesini ve olay yerinde keşif yapılmasını istedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, heyet değişikliğini gerekçe göstererek, karar vermek üzere duruşmayı eylül ayına erteledi. DHA