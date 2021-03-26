AKP’li başkana ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan hapis cezası

Tunceli'nin mevcut AKP'li Çemişgezek İlçe Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız'ın 2014-2019 yılları arasında görev yaptığı dönemde ‘Görevi kötüye kullandığı' gerekçesiyle Çemizgezek Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen ve 5 ay hapis cezası ve hak yoksunluğu cezası Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onandı.

AKP'li başkan Metin Levent Yıldız hakkında verilen kararda şunlar kaydedildi;

“Yapılan yargılama sonunda aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda tartışılıp sanığın suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına, 27/01/2021 tarihinde karar verilmiştir”