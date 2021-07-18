Arkadaşını kurtarırken akıntıya kapıldı

Dün saat 13.00 sıralarında 50 yaşındaki Ali Eracar, arkadaşı ve 10 yaşlarındaki oğluyla birlikte Sarayburnu sahiline gitti. Serinlemek için denize giren Eracar'ın arkadaşı boğulma tehlikesi yaşadı.

Sahildekilerin de yardımıyla Eracar'ın arkadaşı denizden çıkarılırken, Eracar akıntıya kapıldı. Metrelerce sürüklendikten sonra iskelenin altına girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri iskelenin altından çıkardığı Ali Eracar'ı sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri edinilen bilgiye göre, su yutan ve bilinci kapalı olan Eracar'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Eracar'ın hayati tehlikesi devam ederken polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

“KENDİSİNE İP ATTIK TUTAMADI”

Yaşanan olayı anlatan Abdurrahman Kaya, “Serinlemek için denize girmişler. Arkadaşı boğulma tehlikesi yaşayınca kendisi atlayıp arkadaşını kurtardıktan sonra dalgaların etkisiyle hareketsiz kaldı. Bilincini artık kaybedecek dereceye geldi. En sonunda burada bilinci açıktı. Kendisine ip attık ama tutamadı. İyice yorulduğu için sürüklenerek iskelenin altına girdi. Görevliler 20 dakika sonra gelebildi. En sonunda dalgıçlar onu hareketsiz halde buldu. Bayağı su yutmuştu. Bilinci kapalıydı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı” dedi. (İHA)