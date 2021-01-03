Avrupa da bu lezzeti tadacak

ÜLKEMİZİN güzel şehirlerinden Muğla'nın Milas ilçesinde halk, haklı bir gurur yaşıyor. Milas'ta üretilen zeytinyağı, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret almayı başaran ilk ve tek Türk zeytinyağı olmayı başardı. Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MİTSO) Avrupa Birliği'ne yaptığı başvuru uygun bulundu. Bu gelişmenin ardından Milas zeytinyağının adı, AB'nin coğrafi işaret siciline yazıldı.

23 ARALIK'TA YAYINLANDI

MİTSO, Milas zeytinyağına coğrafi işaret tescili yapılması için AB'ye 13 Kasım 2017'de başvuru yapmıştı. Bu başvuru ilgili komisyonda kabul edildi ve Milas zeytinyağının AB'nin coğrafi işaretli ürünleri arasına girmesi kararı, 23 Aralık 2020'de Avrupa Birliği'nin Resmi Gazetesi'nde yayınlandı. Komisyon Başkanı Janusz Woljeiechowski'nin imzasıyla yayınlanan AB kararının devamında, Milas zeytinyağının adının coğrafi işaret siciline yazıldığı da açıklandı.

BİZE KİMSE İNANMADI

Bu başarının gerçekleşmesinde büyük emekleri olan MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de bir hayli mutluydu. “Biz Milas zeytinyağına coğrafi işaret almak için yola çıktığımızda, hiç kimse bize inanmadı” diyen MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer, “Fakat biz Milas zeytinyağının kalitesine ve kendi azmimize güvenerek yola çıktık. Sonuçta da başardık” ifadelerini kullandı.

AB’DEN ONAY ALAN BEŞİNCİ ÜRÜN

AB'NİN, Milas zeytinyağına coğrafi işaret verilmesini onaylamasıyla birlikte Milas zeytinyağı Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret almış ilk ve tek Türk zeytinyağı oldu. Milas zeytinyağı böylece Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı ve Aydın kestanesinden sonra Türkiye'nin, AB'den coğrafi işaret almış beşinci ürünü olmayı başardı.

Reşit Özer: Adeta bir imkansızı başardık

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, “Bu başarı, aslında sadece MİTSO'nun değil tüm Türk zeytinyağı sektörünündür. Başta Milaslı zeytinyağı üreticileri olmak üzere tüm Türkiye'deki zeytinyağı üreticilerinindir” dedi. Adeta bir imkansızı başardıklarına vurgu yapan Reşit Özer, “Şimdi de bunun gururunu yaşıyoruz. Milas zeytinyağı, AB'den coğrafi işaret alan ilk ve şimdilik tek Türk zeytinyağı olarak, Türk zeytinyağının kalitesini AB düzeyinde de dünya ölçeğinde de tescillendirmiştir. Başta AB pazarı olmak üzere artık Milas zeytinyağının ve Türk zeytinyağı sektörünün önü açılmıştır” diye konuştu.