Baygın bulunan 8 aylık hamile Özlem, kurtarılamadı

Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahalle Nalbant Sokak’ta oturan evli Özlem Kuvan’dan haber alamayan komşuları, dün saat 15.00 sıralarında merak edip evinin arka bahçesindeki kapıdan içeri girdi.

8 aylık hamile olan Kuvan’ı yerde baygın bulan komşular, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kuvan, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özlem Kuvan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

OTOPSİ YAPILACAK

Özlem Kuvan’ın cenazesi, ikindi namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından Lalaşahin Mezarlığı’nda toprağa verildi. Epilepsi hastası olduğu belirtilen ve nöbet geçirdiği öne sürülen Özlem Kuvan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. DHA

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