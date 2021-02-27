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Bodrum’da sahile ölü köpek balığı vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Türkbükü plajında yaklaşık 1 metre boyundaki ölü camgöz köpek balığı sahile vurdu.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 22:51, 27/02/2021
HaberlerGünün İçinden
Bodrum’da sahile ölü köpek balığı vurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü plajında yaklaşık 1 metre boyunda ve 7-8 kilogram ağırlığındaki camgöz cinsi köpek balığı sahile vurdu.

Öğretmen Yüksel Okyay tarafından fark edilerek sahilden 5-6 metre uzaklıktaki kıyıya çekilen köpek balığının öldüğü anlaşıldı.

“BALIKÇILARIN AĞINA TAKILARAK ÖLMÜŞ OLABİLİR”

Ölen köpek balığının cinsinin camgöz olduğunu belirten Okyay, şöyle konuştu:

* Köpek balığının yaralı olabileceğini düşündüm ve kıyıda bulunmasına şaşırdım. Üstelik genç bir köpek balığı bu tür çok yalnız gezmezler, o nedenle çekip karaya getirdim.

* Ancak karaya getirdiğimde ölmüş olduğunu gördüm. Sanıyorum derin suda balıkçıların ağlarına takılarak yaşamını yitirdi.

* Çünkü üzerinde herhangi bir yara ve benzer iz yoktu. Ardından okula götürüp çocuklara köpek balıklarını anlattım.

* Biraz tedirgin oldular ama yaşamlarını ve derin ve açık sularda yaşadığını söyleyince rahatladılar.

* Bizim bu bölgelerde çok sık gördüğümüz bir tür değil, hele bu tür koylara hiç girmezler.

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