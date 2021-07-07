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Çocuk parkındaki dehşetin şüphelisi yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta, tartıştığı İbrahim A.'yı, zücaciyeden çaldığı bıçakla çocuk parkının ortasında bıçaklayarak öldüren şüpheli Yakup A. gözaltına alındı.

Güncellenme: 18:31, 07/07/2021
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Çocuk parkındaki dehşetin şüphelisi yakalandı

Olay, dün akşam Esenyurt Yenikent Mahallesi’nde bir çocuk parkında yaşandı. İbrahim A. ile Yakup A. bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından yakınlarda bulunan bir züccaciye mağazasına giren Yakup A. kurban kesimi için kullanılan bir bıçağı çalarak çocuk parkına geri döndü.

Yakup A., İbrahim A.’yı defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, kaçan şüpheli Yakup A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin sorgu işlemleri devam ediyor. DHA

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