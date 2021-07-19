Damadın kardeşine düğünde işkence gibi eğlence

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde yaşayan Sezer Dündar'ın düğünü ilginç görüntülere sahne oldu. Düğünde geleneklere göre bu kez damat değil, kardeşi işkenceye maruz kaldı.

Düğün yerinin ortasındaki bir sandalyeye oturtulan damadın kardeşi Özcan Dündar’ın, başına önce su döküldü sonra şampuanla köpürtüldü. Dakikalarca yüzü ve başı köpük içinde kalan Dündar'ın sürekli olarak üzerine bidonlarla su döküldü.

Daha sonra köpükleri yıkanan gencin yüzüne cerrahi maske takıldı ve yangın tüpüyle üzerine köpük sıkıldı. Dündar'ın ardından yine başına şampuan dökülerek suyla yıkanmaya devam edildi.

İşkenceyi andıran eğlence yaklaşık yarım saat devam etti. Tüm bu görüntüler katılımcıların cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)